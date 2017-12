Opération Opuscule : Pier-Jean Lajoie de retour en cour mardi prochain

Vendredi (8 décembre) au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, l’un des trois détenus dans l’opération Opuscule, Pier-Jean Lajoie, était attendu à la cour.

Étant au début des processus judiciaires, Lajoie devra se présenter à nouveau mardi prochain (12 décembre) pour la suite des choses. Il fait face à quatre chefs d’accusation, dont trafic et production de substances.

Maxime Quirion Gilbert et Guillaume Gilbert, deux autres personnes arrêtées et détenues lors de cette opération, doivent être à la cour lundi et mardi.

L’opération Opuscule avait permis, entre autres, de saisir quatre serres de cannabis ainsi que 440 plants, en plus de 34 grammes de cocaïne le 6 décembre dernier. L’opération avait impliqué 60 policiers et visait le démantèlement d’un réseau de producteurs et de distributeurs de cannabis dans plusieurs régions de Chaudière-Appalaches.

Six hommes et trois femmes ont été arrêtés, mais seuls Quirion Gilbert, Lajoie et Gilbert sont détenus.