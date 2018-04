Une tempête printanière affectera la région dimanche et lundi

Une tempête printanière affectera la Beauce et les Etchemins dimanche et lundi les 15 et 16 avril prochains. C'est ce qu'Environnement Canada a publié dans son alerte émise ce matin sur son site Web, samedi le 14 avril, à 10 h 28.

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Etchemin.

« Une intense dépression qui approche de la région propagera un mélange de précipitations et des vents forts sur la province à compter de dimanche », est-il possible de lire sur le site Web de l'agence gouvernementale.

« Les précipitations, d'abord sous forme de neige et de grésil, se changeront en pluie verglaçante sur la grande région de Montréal, sur la vallée de l'Outaouais et sur l'Estrie. Les régions plus au nord pourraient quant à elles recevoir d'importantes accumulations de neige », a informé Environnement Canada.

L'agence gouvernementale précise que la tempête persistera jusqu'à lundi, propageant de la neige et de la pluie verglaçante en se déplaçant vers le nord et vers l'est à travers la province, et qu'un peu d'incertitude persiste quant au type et à la quantité de précipitations et quant aux régions qui seront les plus touchées.



Environnement Canada tient enfin à informer les citoyens des secteurs mentionnés ci-haut que les déplacements pourraient devenir difficiles dimanche et lundi, en raison des accumulations de neige et de pluie verglaçante sur les chaussées.

Concrètement, en Beauce et dans les Etchemins

Aujourd'hui, samedi le 14 avril, est prévu un ennuagement tard cet après-midi, avec des températures stables de près de moins 3 degrés. Ce soir et cette nuit, ce sera nuageux avec un minimum de moins 9 degrés, selon Environnement Canada.



Dimanche le 15 avril prochain, l'agence gouvernementale prévoit du temps nuageux avec un maximum de moins 3 degrés. Dans la nuit de dimanche à lundi, de la neige est prévue, avec un minimum de moins 6.

Environnement Canada prévoit ensuite de la pluie verglaçante ou de la pluie pour lundi le 16 avril, avec un maximum de plus 4 degrés.