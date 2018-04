Série de vols à Saint-Charles-de-Bellechasse en fin de semaine

Dans la nuit du 13 au 14 avril, environ 12 vols dans des véhicules ont été effectués dans le secteur de l’avenue Royale à Saint-Charles-de-Bellechasse. Divers objets ont été volés dans les véhicules, dont des cartes de crédit. Une camionnette a également été volée, mais elle a été retrouvée.

Afin d’éviter ces situations, voici quelques règles de prévention à mettre en application et que recommande la Sûreté du Québec : 1) si possible, stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé; 2) ne laissez visible aucun objet de valeur dans le véhicule; 3) rangez les colis, les sacs à main et les sacs fourre-tout à l'abri des regards et, surtout, ne laissez pas dans votre voiture des carnets de chèques, des cartes de crédits, un portefeuille; 4) retirez tout élément pouvant indiquer qu'un appareil électronique se trouve à l'intérieur (chargeur, adaptateur, support de GPS); 5) éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des voleurs captent leur signal.

Rappelons que le fait de laisser un véhicule sans surveillance, sans avoir verrouillé les portières, et le fait de laisser son véhicule sans surveillance, sans avoir enlevé les clefs du contact, constituent des infractions au Code de la sécurité routière et sont passibles d’une amende de 30 $ plus les frais.