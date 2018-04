Deux AGA pour l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce à St-Joseph

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce tiendra ses deux assemblées générales annuelles lors du dimanche 29 avril prochain, au restaurant Le Journel, à Saint-Joseph-de-Beauce. C’est par l’assemblée générale du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce que cette journée débutera, dès 9 h.

À lire également :

En plus de présenter et d'adopter le rapport des activités et le rapport financier du Plan conjoint, l’Association expliquera aux producteurs présents les changements proposés au Règlement sur les contingents du bois.



Le directeur général, Martin Ladouceur, prévient d’avance les producteurs que le nouveau règlement ne vise ni à toucher aux prélevés sur les ventes de bois, ni à intégrer le bois de sciage dans la mise en marché.

« Nous souhaitons simplifier le processus de demande de contingent et se donner plus de flexibilité pour l’adapter aux changements rapides des marchés du bois à pâte, en plus d’intégrer l’utilisation des technologies de l’information », explique M. Ladouceur.

L’assemblée générale de l’Association suivra celle du Plan conjoint, généralement après le brunch offert aux propriétaires de boisés présents. Après la présentation et l’adoption du rapport d’activités et du rapport financier, les membres de l’Association auront à élire des administrateurs à certains postes.



L’Association fera cette année l’expérience de diffuser, en direct sur sa page Facebook, les allocutions du président Éric Cliche et de Pierre-Maurice Gagnon, président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, en fin d’avant-midi, ainsi que celle du représentant de l’UPA de la Chaudière-Appalaches en milieu d’après-midi, vers 15 h.