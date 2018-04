Rinçage du réseau d’aqueduc : avis aux citoyens de Sainte-Marie

Le Service des travaux publics de la Ville de Sainte-Marie procédera au drainage des bornes-fontaines et au rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc lors des 21 et 22 avril prochains. Les travaux débuteront le samedi, dès 20 h 30, et se termineront le dimanche matin, vers 10 h.

Le Service des travaux publics explique que cette opération annuelle est nécessaire, « puisqu’elle vise à nettoyer le réseau des dépôts accumulés dans les tuyaux ». Il est donc recommandé de ne pas faire couler l’eau pendant la nuit concernée.

« Suite à ce rinçage, il se peut que l’apparence de l’eau soit modifiée. Ceci ne représente cependant aucun danger pour la santé. Afin de remédier à cette situation, il suffit de laisser couler l’eau froide jusqu’à ce que l’eau revienne normale », informe la Ville de Sainte-Marie sur son site Web.

La Ville de Sainte-Marie tient également à rappeler à ses citoyens desservis par le réseau d'aqueduc municipal qu'il est important de s'assurer que l’eau froide soit limpide avant de se servir de l’eau chaude, « afin de ne pas altérer la qualité de l’eau dans votre réservoir ».

SOURCE : Service des travaux publics de la Ville de Sainte-Marie