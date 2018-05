Ponts fermés à St-Joseph, Vallée-Jonction, Ste-Marie et Scott : transport scolaire perturbé

En raison de la fermeture des ponts de Saint-Joseph-de-Beauce, Vallée-Jonction, Sainte-Marie et Scott, décrétée en cours de journée, lundi le 30 avril, suite aux inondations survenues dans ces secteurs, il y aura cet après-midi des retards dans le transport scolaire pour les élèves qui doivent traverser la rivière Chaudière afin de se rendre à la maison.

Notons que ce ne sera toutefois pas le cas pour les élèves de la polyvalente Benoît-Vachon, à Sainte-Marie. Les élèves de cette école, qui demeurent à l’Ouest de la rivière Chaudière, ont déjà quitté l’école à 14 h. Ils arriveront donc à la maison plus tôt qu’à l’habitude.



À l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, l’horaire régulier du transport scolaire sera par contre maintenu pour tous, étant donné que le détour pour se rendre sur la rive ouest est moins important que dans les autres secteurs touchés.

À cette école, la fermeture des ponts entraînera des retards pour plusieurs élèves, même parmi ceux qui demeurent sur la rive est. Notons que les mêmes autobus seront utilisés pour le transport du primaire et du secondaire et que dans certains cas, il ne sera pas possible de terminer la ronde du primaire à temps pour cueillir les élèves du secondaire à l’heure habituelle.



La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin souhaite informer la population qu'elle est désolée des inconvénients engendrés par cette situation.