Un homme de 22 ans vu pour la dernière fois à St-Georges est porté disparu

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population beauceronne afin de retrouver Kevin Okpik, âgé de 22 ans et originaire de Quaqtaq, un village nordique du Nunavik, situé dans la région administrative du Nord-du-Québec. Résidant depuis peu dans la région de la Chaudière-Appalaches, celui-ci a été vu pour la dernière fois à Saint-Georges hier, mardi le 1er mai.

À lire également :

Il a été aperçu pour la dernière fois alors qu’il quittait à pied pour le travail. Selon la SQ, ses proches auraient des raisons de craindre pour sa santé et pour sa sécurité.

Kevin Okpik mesure 1,70 mètres, soit 5 pieds et 6 pouces, et pèse 68 kilogrammes, soit 149 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il a aussi une cicatrice au-dessus de l’œil gauche.



La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau de style coupe-vent noir, une casquette noire avec logo « Fox », un pantalon de jogging gris avec un logo « Fox », des espadrilles noires de marque « Nike », ainsi que des lunettes fumées.



Notons que toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 9-1-1. De plus, toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.