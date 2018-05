Une voiture abandonnée et vandalisée à Saint-Georges

Dans un stationnement public, propriété de la Ville de Saint-Georges, situé entre la 123e Rue et la 125e Rue, tout juste en haut de l'escalier menant au comptoir régional de Beauce, une voiture de marque Focus SE et de couleur grise, est abandonnée et vandalisée.

Miroir, vitre et phare fracassés, le véhicule aux odeurs nauséabondes contient un baril d'essence, une canne à pêche, un sac de couchage et de fausses cartouches de fusil. Selon nos informations, la carcasse y serait depuis un mois.

Une passante interrogée, qui habite le secteur, affirme avoir été réveillée il y a quelque temps par des bruits violents qui, selon elle, seraient en lien avec le dépérissement de la voiture. « C'est une ville de m**** », a-t-elle poursuivi avant de reprendre son chemin.

Pour sa part, un résident du quartier dit que la voiture végète dans le stationnement depuis un bon mois.

Une citoyenne, qui travaille dans le secteur et qui a informé EnBeauce.com de la situation, dénonce l'inaction des pouvoirs publics. « On n'est pas un dépotoir. Ça ne coûte pas 5000 $ faire remorquer une voiture ! », s'est-elle exclamée. Selon elle, les policiers connaissent l'identité du propriétaire et ne font rien.

Un processus lent

À la Ville de Saint-Georges, un haut placé dit ne pas en avoir entendu parler et qu'il incombe aux policiers de s'en occuper.

Aux Services des communications avec les médias de la Sûreté du Québec (SQ), Mme Hélène Nepton n'était pas au courant du dossier. « C'est à la Ville de faire remorquer l'auto. On ne va pas se relancer la balle très longtemps », a-t-elle soutenu.

Mario Thiboutot, sergent à la SQ pour la MRC Beauce-Sartigan, est au courant de la situation et croyait qu'elle était réglée. Selon lui, la policière en charge du dossier a eu plusieurs jours de congé, ce qui a ralenti le processus.

Les policiers sont parvenus à identifier le propriétaire du véhicule et l'ont rencontré. Ce dernier croyait qu'il avait le droit de l'y stationner, puisqu'il habite tout près. L'individu sera bientôt obligé de retirer son véhicule du stationnement. Autrement, il sera remorqué à ses frais.