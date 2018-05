Agression du 7 mai : les deux individus ont été arrêtés

Dans la nuit du 7 mai, vers 1 h, les deux hommes qui seraient entrés dans la résidence d'un autre homme, située dans la 156e Rue à Saint-Georges, et qui l'auraient tabassé violemment, ont été arrêtés hier. C'est la Sûreté du Québec qui nous l'a confirmé aujourd'hui.

Les deux hommes, âgés de 18 ans et de 20 ans, ont été arrêtés hier, le mercredi 9 mai, et comparaîtront cet après-midi au palais de justice de Saint-Joseph. Ils pourraient être accusés d'introduction par effraction et d'agression armée.

Les deux individus, après s'être invités chez la victime quarantenaire, l'auraient ruée de coups avec un objet contondant.

La journée même, un homme avait été interrogé par les policiers et avait été libéré par voie de sommation. La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé ce matin que ce dernier n'est pas en lien avec l'agression armée et qu'il ne fera face à aucune accusation.

Rappelons que la victime a été blessée, mais qu'elle n'est pas en danger.

D'autres détails suivront.