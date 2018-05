Le gel pourrait endommager les cultures en Beauce et dans les Etchemins

Environnement Canada a émis un avis de gel à 11 h 21 ce matin, jeudi le 17 mai, pour les secteurs de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Etchemin.

L'agence gouvernementale explique dans son avis que le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel.

« Le mercure descendra près du point de congélation ou en-dessous au cours de la nuit prochaine », informe Environnement Canada sur son site Web.

Cette dernière suggère également aux citoyens des secteurs touchés de prendre des précautions afin de protéger les plantes et les arbres vulnérables au gel.



Rappelons que des avis de gel sont émis lorsqu'on prévoit que le mercure atteindra le point de congélation pendant la saison de croissance des cultures et que les plantes et les cultures risquent d'être endommagées ou détruites.

Concrètement, dans la région

Environnement Canada prévoit un dégagement tôt cet après-midi, jeudi le 17 avril, en Beauce et dans les Etchemins, avec des vents du nord-ouest de 20 km/h et un maximum de 14 degrés Celcius.

Pour ce soir et cette nuit, l'agence gouvernementale prévoit un minimum de moins 1 degrés avec du gel. Vendredi le 18 mai prochain, ce sera ensoleillé avec un maximum de 13 degrés.