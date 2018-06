Beaucoup de travaux en Beauce à partir de demain le 26 juin

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec nous a informé par voie de communiqué que de nombreux travaux seront effectués en Beauce à partir du mardi 26 juin. Ceux-ci auront lieu à Saint-Joseph-de-Beauce, Vallée-Jonction, Sainte-Hénédine et Saint-Frédéric.

Saint-Joseph-de-Beauce

Du 26 juin au 7 août 2018, à la hauteur de la rivière Pouliot, des travaux de réfection du pont de la route 276 seront réalisés (directions est et ouest). Une voie sur deux sera disponible en tout temps. La circulation se fera en alternance avec des feux de signalisation.

Vallée-Jonction

Du 26 juin au 5 juillet 2018, sur la route 112 entre le chemin de l'Écore et l'avenue des Cyprès, seront effectués des travaux de ponceau (directions est et ouest). Du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h, selon la phase des travaux, deux voies sur trois seront disponibles. La circulation se fera à contresens sur voie déviée.

Saint-Frédéric

Du 26 juin au 4 juillet 2018, dans le secteur de la route 112 et du rang du Bas-Saint-Antoine (directions nord et sud), deux ponceaux seront installés.

Du 26 juin au 4 juillet, en tout temps, une voie sur deux sera disponible dans le rang du Bas‑Saint‑Antoine. Du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h, la circulation se fera en alternance, sur voie déviée, avec des signaleurs. Le soir, la nuit ainsi que la fin de semaine, la circulation se fera en alternance, sur voie déviée, avec des feux de signalisation.

Du 26 au 29 juin, l’accès au rang du Bas‑Saint-Antoine par la route 112 en direction ouest sera complètement fermé. Un détour sera possible par la route 112, direction est.

Sainte-Hénédine

Du 26 juin au 13 juillet 2018, sur la route Sainte-Thérèse (directions est et ouest), à la hauteur du ruisseau Doyon, des travaux de parachèvement et de réfection du drainage seront réalisés. Du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h, une voie sur deux sera disponible. La circulation sera en alternance avec des feux de signalisation.