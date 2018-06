De la grêle à Saint-Martin en plein été le 25 juin

C'est un 25 juin, le lendemain de la fête nationale, que des grêlons sont tombés du ciel à Saint-Martin.

La grêle se forme spécifiquement dans les cumulonimbus, un nuage de forte extension verticale où les puissants courants ascendants soulèvent rapidement en altitude de l'air très humide qui se condense puis gèle en montant à la suite du refroidissement rapide. Les grêlons redescendent ensuite en périphérie du cumulonimbus et commencent à fondre quand ils repassent sous l'altitude du niveau de congélation.

Les averses de grêle durent peu de temps et ne touchent qu'une superficie limitée le long d'un corridor sous l'orage. La grêle peut affecter une large région et laisser plusieurs dizaines de tonnes de glaces au sol. Ces masses de glace produisent souvent une grande surprise chez les observateurs, car les grêlons tombent le plus souvent en été et alors que la température au sol est élevée.