La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec nous a informé par voie de communiqué que des travaux de réaménagement et réfection de l'avenue Lambert à Beauceville seront effectués du 3 juillet au 14 septembre 2018.

Des travaux de réaménagement d’intersection et de réfection de la chaussée auront lieu sur l'avenue Lambert, directions est et ouest entre la 34e rue et la 26e rue. En tout temps, une voie sur deux sera disponible. La circulation se fera en alternance avec des signaleurs ou des feux de signalisation.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.