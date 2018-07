En BREF | Fermeture du barrage Sartigan deux jours cette semaine

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques nous a informé par voie de communiqué que la voie de circulation automobile et piétonnière du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée le mercredi 4 juillet de 9 h à 15 h et le jeudi 5 juillet de 9 h à 15 h.

Selon le ministère, « cette fermeture temporaire est nécessaire afin de permettre des travaux de levage avec grues sur le barrage ».

Précisons qu'il sera possible de traverser la rivière Chaudière par le pont de la route 271 pendant la durée des travaux.