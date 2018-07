Un travailleur de Saint-Éphrem est mort de chaleur

Le jeudi 5 juillet dernier, Guy Bolduc, un travailleur de la construction, est décédé des suites d'un coup de chaleur alors qu'il était à l'oeuvre, à Québec, sur le chantier du centre de distribution de la Maison Simons.

Le coffreur, qui était employé par l'entreprise Coffrage MR de Saint-Benoît-Labre, a été victime d'un malaise en début d'après-midi. Il a été transporté dans un hôpital, mais a succombé à son malaise.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) en a été informée le vendredi 6 juillet en fin d'avant-midi. Dès qu'elle a été mise au parfum de la situation, la CNESST a envoyé deux inspecteurs sur les lieux, qui ont officiellement ouvert une enquête. Ceux-ci vont tenter de déterminer les circonstances entourant le malaise du travailleur beauceron, par exemple la supervision sur le chantier, les tâches qui étaient effectués par M. Bolduc, la formation des travailleurs sur place, la prévention qui avait été faite entourant la canicule, etc.

Bien qu'on sache d'ores et déjà que le décès est lié à la chaleur, ce sera au Bureau du Coroner de déterminer dans le détail sa cause exacte.

Premier décès depuis 5 ans sur les lieux de travail en lien avec la chaleur

Selon Julie Fournier, porte-parole de la CNESST, aucun décès lié à chaleur n'est survenu durant cinq ans dans tout le Québec, soit de 2013 à 2017, sur un lieu de travail. Le décès de Guy Bolduc est donc le premier décès de la sorte à survenir en cinq ans.

Cette période mise à part, ce sont 18 travailleurs qui, normalement, rendent l'âme chaque année à cause de la canicule alors qu'il sont en fonction. « Plus il fait chaud, plus il devrait y avoir de pauses », selon la porte-parole, qui croit aussi qu'un verre d'eau devrait être bu toutes les dix minutes en cas de tâches physiques exigeantes.

Au Québec, durant la canicule qui vient de se terminer, environ 70 personnes ont perdu la vie.

Une entreprise en deuil

Sur sa page Facebook, Coffrage MR a écrit un mot de circonstance concernant le décès de son ex-employé, qui avait 35 ans. Le voici dans son intégralité :

« Cher Guy, p arti trop jeune, parti trop vite. Difficile d’y croire. Nous sommes de tout cœur avec votre famille, à qui nous souhaitons beaucoup de courage, plus particulièrement à Eric Bolduc, pour qui tu étais bien plus qu’un frère, mais un complice de vie. Nous prenons part à votre chagrin. Affectueusement, Coffrage MR. »

Guy Bolduc, de Saint-Éphrem-de-Beauce, laisse de nombreuses personnes dans le deuil. Pour écrire un message de condoléances, les citoyens peuvent le faire sur le site Web de la maison funéraire Jacques et Frères inc.