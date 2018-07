EN BREF | Rinçage du réseau d'aqueduc à Beauceville

Du 5 au 20 juillet, la Ville de Beauceville procède au rinçage unidirectionnel de son réseau d’aqueduc situé dans les secteurs Ouest et Est de la Ville. Selon elle, « ce rinçage a pour but d’améliorer la qualité de l’eau potable ainsi que la pression et le débit dans les conduites ».

Le rinçage du secteur Ouest a été effectué depuis le 5 juillet et le sera encore jusqu'au 12 juillet. Quant au secteur Est, le rinçage sera fait entre le 13 et le 20 juillet prochains.

« Durant ce nettoyage, il est possible que l'eau soit perturbée, qu’elle devienne brouille et que sa couleur devienne jaune momentanément et qu’il se produise des poches d’air dans vos conduites », a écrit la Ville de Beauceville sur sa page Facebook.

Suggestions et précisions de la Ville

Pour les robinets d’eau froide : il faut laisser couler l'eau jusqu'à ce qu’elle soit claire à nouveau.



Pour les robinets d’eau chaude : il ne faut l'utiliser que lorsque l’eau froide redevient limpide.

Important

Premièrement, l'eau ne doit pas être bue lorsqu'elle change de couleur ; deuxièmement, avant d'utiliser votre lave-vaisselle et votre lave-linge, il faut vérifier la couleur de l'eau ; enfin, l'eau chaude ne doit pas être utilisée quand elle change de couleur.

Pour plus d'informations, les Beaucevillois peuvent téléphoner au 418 774-9137, poste 1802.