Voies de fait graves sur un bébé : un homme de 26 ans arrêté

Le 5 juillet, le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation d’un individu à Québec pour des voies de fait sur un poupon d’un mois.

Un homme de 26 ans et qui réside à Saint-Georges, Michaël Harris, a comparu aujourd’hui au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce sous un chef d’accusation de voies de fait graves mettant la vie en danger. Il demeurera derrière les barreaux jusqu’à son retour pour la suite des procédures. La date de sa prochaine comparution est inconnue pour le moment.

Selon nos informations, l'événement s'est produit dans un jumelé de la 46e Rue Nord.

Les Services des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) regroupent plus 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.

