Plus de preuves sont attendues pour les agresseurs de la 156e Rue

Maverick Paquet et Yannick Gagné-Drouin étaient de retour en cour le 11 juillet dans l'affaire de l'agression armée survenue le 7 mai dernier à Saint-Georges. Les jeunes hommes de 18 et 20 ans devront rester derrière les barreaux jusqu'au 10 septembre prochain. C'est à ce moment que de nouvelles preuves seront déposées dans leur dossier.

Rappelons que dans la nuit du 7 mai, vers 1 h, les deux agresseurs sont entrés dans la résidence d'un quadragénaire, située dans la 156e Rue à Saint-Georges, et l'ont tabassé de manière sauvage avant de quitter les lieux. Ils ont utilisé un objet contondant. Ils ont été arrêtés le mercredi 9 mai.

Les deux jeunes adultes, respectivement originaires de Saint-Georges et de Saint-Côme-Linière, font face à six chefs d'accusation : complot afin de s’introduire par effraction dans une résidence, d’introduction par effraction, d’avoir infligé des lésions corporelles à la victime, de voies de fait armées, de port d’arme dans un dessein dangereux et d’avoir porté un masque dans l’intention de commettre un crime.