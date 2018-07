Appel à la population pour retrouver Anthony Morin de Saint-Zacharie

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Anthony Morin, 20 ans, de Saint-Zacharie.



Il a été vu pour la dernière fois sur la 5e avenue à Saint-Zacharie le 12 juillet dernier vers

19 h 30. Il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.



Description

Taille : 1,78 m (5 pi et 10 po)

Poids : 75 kg (165 lb)

Cheveux : Bruns mi-longs

Yeux : Bleus



Particularité : Il porte des lunettes carrées à monture noire et une barbe mi-longue.



La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalon de jogging noir, un chandail à manches

courtes bleu, déchiré, avec une chemise noire par-dessus et des espadrilles de sport.

Toute personne qui apercevrait Anthony Morin est priée de communiquer avec le 911. De plus,

toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée, confidentiellement,

à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.