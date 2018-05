Le Cégep Beauce-Appalaches récompense ses athlètes et ses artistes

Ophélie Veilleux et Jérémy Desmeules ont été élus athlètes féminin et masculin de l’année lors du gala reconnaissance du sport et du socioculturel du Cégep Beauce-Appalaches. Mélissa Doyon a été proclamée personnalité artistique de l’année. Pierre-Yves Grondin et Vanessa Poulin ont reçu les prix de la découverte artistique de l’année et de la personnalité bénévole de l’année.

La volleyeuse Ophélie Veilleux a été élue sur l’équipe d’étoiles de la section Québec-Chaudière-Appalaches de la Division 2 du RSEQ. Attaquante d’aile efficace, elle a conservé le meilleur taux de réussite au retour de service chez les Condors cette année.

« Son leadership a stabilisé notre formation composée de nombreuses recrues, mentionne son entraîneure Mélissa Vachon. Elle a surmonté une sérieuse blessure au genou qui lui a fait rater une bonne partie de la saison dernière. Son retour au jeu a été couronné de succès ».

Avant de recevoir le prix de l’athlète de l’année, Jérémy Desmeules était monté sur scène pour recevoir ceux du joueur offensif au football et du joueur le plus utile au basketball. Ses performances lui ont permis d’accéder à l’équipe d’étoiles de basketball de Division 3 de la Conférence Nord-Est.

Ses qualités de marqueurs ont aidé les Condors à atteindre la demi-finale du tournoi éliminatoire. À titre de quart-arrière de l’équipe de football des Condors, il a amassé 997 verges de gains aériens et complété cinq passes de touché. Il a couru pour 88 verges et marqué un touché au sol.

Soulignons que le joueur de ligne offensive, Raphaël Busque, est devenu le premier récipiendaire du Trophée Ben Gravel soulignant le leadership et l’implication communautaire d’un des membres de l’équipe de football des Condors. Shany Nadeau du comité sportif intramuros a, pour sa part, remporté le Trophée Promutuel Assurance Engagement et Leadership.

Les étudiants athlètes se sont partagé 29 autres trophées en rugby, soccer, volleyball, basketball et football.

Socioculturel

Mélissa Doyon a occupé beaucoup de place sur la scène artistique du Cégep Beauce-Appalaches cette année. En plus de participer à Cégeps en spectacle, elle est montée sur scène lors des deux Mercredis-Étudiants.

Pierre-Yves Grondin n’a pas mis de temps à s’imposer à sa première année collégiale. Il s’est illustré au sein des équipes d’animation de Cégeps en spectacle et du Mercredi-Étudiant en plus de briller en impro avec les Pissenlits.

Vanessa Poulin n’a pas compté les heures de bénévolat. Son travail au sein des comités socio et technique a contribué à enrichir la vie étudiante et à mettre en valeur le talent des artistes du Cégep.

Le socioculturel a remis huit prix coup de cœur dans différentes disciplines. Ils sont allés à Laurence Vachon (comité socio), Alex Veilleux (comité technique), Camille Busque (danse), Louis-Joseph Duval (théâtre), Pierre-Yves Grondin (impro), Sandrine LaRue (animation), Mélissa Doyon (artiste de la scène) et Léonie Champagne (AGE).

Deux numéros ont agrémenté le souper qui a suivi le gala. La formation Hier Soir a d’abord repris la prestation musicale qui lui a permis de remporter la finale locale de Cégeps en spectacles. Un groupe de techniciens de scène a ensuite interprété la chanson No Roots. Un passage réussi, des coulisses à la scène, pour ces travailleurs de l’ombre.