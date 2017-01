Il est temps d'immortaliser Raymond Delarosbil

Après Françis Lapointe, Steve Gosselin, Mario Roberge, Jesse Bélanger et Jonathan Delisle je crois qu'il est grand temps pour le Cool FM de penser à retirer le chandail de son seul capitaine à avoir soulevé la coupe dans la Ligue nord-américaine de hockey, Raymond Delarosbil.

Avant de jouer pour Saint-Georges, le hockeyeur avait fait sa niche avec les Lynx de Saint-Jean, les Saguenéens de Chicoutimi et les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En carrière dans ce circuit, il a amassé 107 points en 269 joutes. Par la suite, Raymond a joué dans la Central Hockey League (CHL), la Western Professional Hockey League (WPHL) et dans la United Hockey League (UHL).

L'ancien numéro 17 a joué plus de dix saisons pour la concession georgienne avant d'être traité injustement une première fois en étant rayé de l'alignement pour le match inaugural de la saison suivant le championnat. Après quelques semaines à l'avoir fait languir chez lui, la direction de l'époque l'avait échangé à Thetford Mines où il a conclu sa carrière en champion. Par la suite, il a subi une seconde injustice avec la concession beauceronne lors de son passage derrière le banc où l'ancienne organisation l'a traité comme un moins que rien en décembre 2013 en le limogeant par téléphone alors que l'équipe occupait le troisième rang au classement général. Il faut mentionner que lors de son passage comme entraîneur, il a travaillé de nombreuses heures, et ce, sans salaire. Celui qui est né à Baie-Comeau, mais qui avec le temps est devenu un fier Beauceron, a toujours été un athlète de première classe que ce soit sur la patinoire où en dehors de celle-ci, avec les partisans comme avec les médias. Il a toujours été loyal envers son équipe et ses organisations en ne déversant jamais son fiel sur celles-ci.

Au cours de sa carrière, il a remporté deux fois le championnat des séries éliminatoires dans la Ligue nord-américaine de hockey et deux coupes Allen. Le défenseur aujourd'hui âgé de 44 ans a disputé 574 parties dans le circuit Godin où il a terminé avec une fiche de 42 buts et 211 aides, soit 253 points en plus de ses 516 minutes de pénalités, car malgré qu'il n'était pas un joueur reconnu pour sa robustesse, le gaillard ne s'est jamais laissé marcher dessus.

Questionné en mars 2015 par EnBeauce.com à savoir s'il espérait être honoré un jour par l'organisation beauceronne, Delarosbil avait souligné qu'il n'y avait jamais pensé. « Si on me propose de lever mon chandail dans les hauteurs du Centre sportif Lacroix-Dutil, je serai très heureux d'accepter cet honneur. Quoi qu'il en soit, ce club sera toujours le mien », avait-il mentionné.

Son ami et ancien coéquipier, Steve Gosselin, qui a vu son chandail être hissé dans les hauteurs de l'aréna pour sa part, avait mentionné en 2015 que Raymond mériterait de recevoir cette tape dans le dos pour tout le travail qu'il a accompli lors de son passage avec le Garaga, le CRS et le Cool FM.

Pour l'ancien descripteur des matchs de la concession georgienne, Richard Poulin, Raymond Delarosbil a été un des premiers joueurs de caractère qui s'est joint au Garaga. « Il s'est présenté à toutes les rencontres que je l'ai vu jouer. Le respect a toujours été important pour lui. Il n'était pas le plus grand parleur, mais il prêchait par l'exemple. Il a été souvent dans l'ombre, mais il est peut-être temps de mettre en lumière sa carrière que ce soit par le biais du Cool FM ou même de la Ligue nord-américaine de hockey. Ce genre de joueur qui prêchait par l'exemple et non par le fait qu'il noircissait la feuille de pointage tous les soirs doit être reconnu », conclut celui qui croit que Guy Moore devrait également être honoré dans le futur.

Il est temps de réparer les erreurs du passé et d'honorer un grand athlète qui a toujours été digne des Beaucerons, soit un homme fier, honnête, courageux et travaillant.

La balle est dans le camp du Cool FM désormais.

Gabriel Gignac