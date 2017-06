LETTRE OUVERTE | Bilan de la réorganisation des services sociaux du ministre Barrette

Dans une lettre ouverte, le directeur général du Regroupement provincial des comités des usagers, Pierre Blain, a souhaité réagir au bilan de la deuxième année de réorganisation du réseau québécois de la santé et des services sociaux par le ministre Gaétan Barrette. Voici l’intégralité de la lettre.

« Les 12 travaux du ministre Barrette : bilan d’une deuxième année de réorganisation »

Par Pierre Blain, directeur général du Regroupement provincial des comités des usagers.

« À défaut d’avoir obtenu une réponse du gouvernement à nos recommandations, nous, les usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux, dressons le bilan de la deuxième année de la réorganisation du réseau. Celui-ci met en évidence le travail qui reste à accomplir pour améliorer le réseau québécois de la santé et des services sociaux.

Globalement, il reste un très grand chemin à parcourir pour répondre aux besoins des usagers et assurer le respect de leurs droits. Parmi les défis, certaines recommandations majeures n’ont toujours pas été appliquées ou ne sont pas en voie de l’être. C’est le cas des objectifs visant à :

Atteindre, dès 2017, le taux de 85 % des Québécois inscrits à un groupe de médecine familiale (GMF), alors que ce taux atteint à peine 60 % dans la grande région de Montréal;

Maximiser la contribution des infirmières praticiennes spécialisées;

Procéder aux investissements nécessaires pour les infrastructures du réseau;

S’assurer du maintien d’une organisation consultative nationale indépendante du gouvernement;

Réaliser une étude nationale sur les économies découlant de la prévention en santé physique et mentale;

Réaliser des économies dans le traitement et l’accompagnement des plaintes.

Certes, des interventions notables ont été réalisées en ce qui a trait à la qualité des services et des soins, en particulier en CHSLD. Le développement de l’offre de soins à domicile et des soins palliatifs est également sur la bonne voie, et un leadership est perceptible afin d’obtenir du gouvernement fédéral le financement requis pour répondre aux besoins de la population du Québec en matière de santé et services sociaux.

Malgré cela, les défis sont multiples et de nouveaux enjeux font constamment surface, comme ceux du « patient partenaire » et des refus d’accorder l’aide médicale à mourir dans certains établissements.

En somme, pour une véritable amélioration de l’efficacité, de l’efficience et de l’équité de notre réseau de santé et de services sociaux, nous demandons au ministre, M. Gaétan Barrette, de considérer nos recommandations pour ce qu’elles sont : des propositions équilibrées et réfléchies, qui découlent d’une expérience profonde et qui ont toutes comme objectif la défense des droits des usagers. »