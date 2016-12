Présentation du budget de Saint-Joseph.

La Ville de Saint-Joseph a adopté hier soir un budget équilibré de 8 448 000 $ lors d’une séance extraordinaire du conseil.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 220 500 $. « C’est principalement causé par l’organisation des élections municipales, l’augmentation de nos réparations en voirie, l’augmentation des dépenses reliées au Centre régional de traitement des boues (CRTB) et l’augmentation du coût de la vie qui inclut les salaires, l’électricité, le diesel, etc. », explique le maire, Michel Cliche par voie de communiqué.

Principaux projets en 2017

Saint-Joseph profitera de la prochaine année pour finaliser la phase 1 de la piste cyclable. « Présentement, nous sommes à mettre en place du gravier et une membrane pour le tronçon de la phase 1 de quatre kilomètres. Ces travaux seront terminés avant le 23 décembre 2016. En 2017, nous serons en mesure de finaliser ce tronçon en effectuant le pavage avant le 24 juin », mentionne M. Cliche qui ajoute qu’une demande de subvention a été déposée au gouvernement pour poursuivre les travaux et relier les tronçons de Vallée-Jonction et de Beauceville. Une somme de 300 000 $ est prévue pour ce projet en 2017 et 2,145 M$ en 2018.

Saint-Joseph investira aussi 7 M$ au cours des deux prochaines années pour mettre aux normes les équipements de captage et de traitement de l’eau potable, ce qui comprend la construction de d’une usine de traitement près du secteur de la rue Fleury.

De plus, la Ville complètera le développement du Vallon en construisant la rue du Versant entre les avenues du Palais et Lavoisier au coût de 2,4 M$ ainsi que de construire une nouvelle caserne de 3,1 M$.

Hausse du compte de taxes

Le compte de taxes augmentera de 1,28 % en moyenne pour les résidents de Saint-Joseph.

Ainsi, pour une résidence de 149 200 $, l’augmentation sera de moins de 30 $, soit environ 2 320 $ en moyenne. On constate notamment une hausse au niveau de la taxe foncière résidentielle et de la réserve pour la piste cyclable tandis que le coût pour les ordures de même que la réserve pour l’eau potable ont diminué.

Plan triennal d’immobilisations

En 2017, plus de 11 M$ seront investis par la Ville, principalement pour les projets mentionnés plus haut. L’année suivante, ce sont près de 19 M$ qui sont prévus dans le plan triennal d’investissement, dont la moitié sera consacrée à la construction d’un nouvel aréna. Peu de projets figurent dans les plans pour 2019. Un peu plus de 1 M$ sont prévus pour le moment.