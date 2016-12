ERRATUM | Budget 2017 de Beauceville

ERRATUM | Chers lecteurs, une erreur a été commise dans le précédent texte sur le budget de la Ville de Beauceville. J'ai mal interprété les données concernant la hausse du compte de taxes. Voici donc les données exactes.

Le compte de taxes des Beaucevillois augmentera de 2,91 % pour le secteur rural et de 0,86 % pour la partie urbaine en 2017.

Pour une résidence, dont l'évaluation moyenne est de 145 500 $, cela représente une hausse de 20 $ en ville et de 52 $ en campagne.

Afin de contrebalancer cette hausse, la Ville a décidé de diminuer le taux de taxation de 1,04 % pour le secteur résidentiel. Pour ce qui est des secteurs commercial, industriel et les terrains vagues, les taux seront respectivement en hausse de 0,47 %, 1,98 % et de 2,7 %.

Les élus ont présenté un budget équilibré de 10,375 M$. Les principales variations des dépenses se situent au niveau de l’administration général (104 000 $), de l’aménagement urbain, santé et bien-être (109 000 $) et le remboursement de la dette et affectations (-170 000 $). Notons également que près de 80 % des revenus, soit 8,12 M$, serviront à payer les dépenses incontournables, dont la masse salariale, la quote-part de la MRC Robert-Cliche, la Sûreté du Québec — dont le coût diminue de 60 000 $ pour 2017 —, le service de la dette.

Plan triennal d’immobilisations

Pour ce qui est des principaux projets que veut réaliser la Ville au cours de la prochaine année, il y a la piste cyclable (3,5 M$), la réfection de la route Fraser (1,5 M$) et la réfection du rang Saint-Charles Sud (1,06 M$).

En 2018, le plus gros projet concerne la construction d’un nouvel aréna au coût de 10 M$ conditionnellement à l’obtention d’une subvention.

L’année suivante, la Ville prévoit s’occuper de la réfection des installations d’égouts et d’aqueduc de la 9e Avenue. Elle prévoit y investir 1,1 M$.

Pour plus de détails concernant le budget, consultez le document complet en cliquant ici.