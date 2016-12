Saint-Victor passera son taux de taxation de 1,13 à 1,11 du 100 $ d'évalutation

La municipalité de Saint-Victor a déposé son budget dans lequel on apprend qu'en raison du dépôt du nouveau rôle, celle-ci a décidé d'abaisser son taux de taxe foncière de deux cents du 100 $ d'évaluation, passant de 1,13 à 1,11.

Pour une bonne partie des citoyens de cette municipalité, il s'agit d'une première baisse de taxes depuis que Jonathan V. Bolduc et son équipe on pris la direction de la ville. Le maire ajoute cependant que certaines résidences du Lac Fortin et la municipalité ont pris beaucoup de valeur. « Lors de nos deux premiers budgets, nous avons dû composer avec de sévères contraintes imposées par Québec, d’abord par [Pauline] Marois, et ensuite par [Philippe] Couillard. Cette année, Québec ne nous fait pas de tel mauvais coup. Avec près de 400 000 $ par année de retranchés en dépenses par notre administration, soit 10 % du budget, nous pouvons donc commencer à plafonner certains revenus municipaux », explique M. Bolduc.

Les utilisateurs du réseau d'aqueduc devront désormais payer 7,75 $ le mètre linéaire alors qu'il était auparavant de 5,75 $, car celui-ci est en retard selon le maire et l'administration ne veut pas emprunter davantage. Il faut dire que le coût de la rencontre de chloration devait coûter environ 500 000 $. « Nous sommes présentement en appel d'offres », mentionne le maire.

Le politicien conclut en affirmant que les contribuables de sa ville verront en 2017 l'impact du service de la dette municipale sur son propre compte de taxes, soit une façon de visualiser pourquoi il est important de rembourser la dette.