Hausse de taxes à Saint-Martin

Les résidents de Saint-Martin verront leur compte de taxes augmenter de 3,5 % pour les maisons desservies alors que la hausse sera de 4,2 % pour celles non desservies.

Ainsi, pour une résidence évaluée à 100 000 $, la hausse sera de 44 $ avec services et de 50,03 $ sans services.

Du même coup, la municipalité a adopté un budget de 3 109 646 $ pour 2017. Quant à la dette totale, elle sera de 1,151 M$ au terme de la prochaine année si tout se passe comme prévu. « C'est très peu pour tous les services qu'une municipalité comme la nôtre offre. [...] Il y a de l'avenir pour les résidents de Saint-Martin justement parce que nos petits-enfants ne paieront pas notre dette », déclare le maire de la municipalité, Jean-Marc Paquet.

Plan triennal d'immobilisation

En 2017, Saint-Martin vérifiera l'état des réseaux d'aqueduc et d'égouts de la 10e Rue et prévoit en faire la réfection en 2019 si nécessaire. De plus, l'asphalte sera refait également.

De plus, elle prévoit investir un total de 450 000 $ au cours des deux prochaines années pour finaliser l'aménagement du complexe sportif. Il est notamment question d'installer des jeux d'eau, un terrain de tennis, un restaurant et de finaliser le terrassement.