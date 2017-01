Un budget équilibré pour 2017 à Notre-Dame-des-Pins

La municipalité de Notre-Dame-des-Pins prévoit un budget en équilibre pour 2017, avec un total de dépenses et de revenus s’élevant à 2 748 504$, soit une hausse de 118 029$ par rapport à l'an dernier. D’importants projets de construction ont été inscrits dans le plan triennal.

Pour une nouvelle année consécutive, la municipalité de Notre-Dame-des-Pins a présenté un budget en équilibre pour l’année 2017, s’élevant à 2 748 504$. La principale source de revenus en hausse concerne les taxes, notamment grâce à un développement résidentiel et commercial symbolisé par une année record au niveau des émissions de permis. La municipalité compte bien poursuivre sur cette lancée dans les années à venir. Au sujet du taux de taxation, la Foncière générale augmente de 1,8%, compensée par une baisse de 0,7% de la Sûreté du Québec.

D’importants projets municipaux pour 2017

Parmi les projets les plus importants du plan triennal d’immobilisations, Notre-Dame-des-Pins prévoit la construction d’un nouvel édifice municipal, dont le coût prévu s’élève à 879 818$. La municipalité prévoit aussi la mise en place d’infrastructures sportives et récréatives au centre communautaire, notamment l’installation d’une patinoire 4 saisons sur dalle de béton, d’une valeur de 285 000$. Le conseil municipal compte aussi régler la question des eaux usées le plus tôt possible, ainsi que le dossier de la distribution d’eau potable. Enfin, en plus d’un projet d’agrandissement de l’école primaire, une relocalisation de la bibliothèque est actuellement à l’étude en raison de la vente de sa bâtisse par la Caisse populaire.