Hans Mercier propose que le Québec devienne la 51e étoile des États-Unis

L'avocat beauceron Hans Mercier propose aux Québécois de devenir citoyens américains avec la refonte du Parti 51, un parti qui a eu une très courte vie en 1989.

Lors de cette élection, le Parti qui avait présenté 11 candidats avait récolté 3846 voix, avant d'être dissous en 1990. Le Parti 51 qui prône que le Québec quitte le Canada pour devenir le 51e état américain a reçu un accueil beaucoup plus positif que ce que l'on peut penser affirme M. Mercier qui a déjà inscrit son parti auprès du directeur général des élections. Une des raisons qui donne le goût au Beauceron de se lancer officiellement en politique, malgré qu'il y ait déjà été impliqué dans le passé, est d'offrir de la nouveauté aux Québécois car selon lui les gens n'ont pas de véritables de choix de visions politiques. « Dans un contexte de mondialisation, je crois que l'idée peut faire du chemin. Je crois que la constitution américaine est parfaite avec les institutions qui sont de plus en plus globales. Dans le Canada, nous sommes seulement une province dans un modèle britannique », explique-t-il.

Ce dernier continue en affirmant que le Québec pourrait rester avec ses principes comme la langue notamment, car les États-Unis n'a pas de langue officielle et ce même si l'anglais est l'outil linguistique le plus utilisée. « Au fond, comme état américain, le Québec aurait tous les privilèges d'une nation sans les obligations d'avoir une monnaie et une armée », dit-il.

Le président Donald Trump ne fait certainement pas l'unanimité. Est-ce que cela peut nuire au projet de Hans Mercier ? « Il y avait eu un sondage à l'époque de Georges W. Bush où aucun parti ne proposait mon projet et 33 % des Québécois était d'accord de quitter le Québec pour les États-Unis. Je crois que les Québécois sont capables de faire la part des choses entre un président et un pays. Dans les faits, Trump a eu trois millions de moins d'électeurs. Le pays n'est pas moins bon avec Trump ou n'importe qui du jour au lendemain. De plus, on serait un des états importants du pays et nos décisions auraient de l'impact », indique-t-il en ajoutant qu'il devra bien éduquer les gens sur les bases de son projet.

Hans Mercier qui agira comme chef de la nouvelle mouture a commencé à vendre des cartes de son Parti en plus de recueillir de dons. Il indique que certaines personnes se sont déjà montrées intéressées à se joindre au Parti 51 sans en dévoiler les noms. « Le projet ne se fera pas du jour au lendemain et il n'y a pas d'échéancier. Le projet est ambitieux et j'en suis conscient. Cependant, on ne sait jamais combien de temps ça prendra, regardez simplement l'exemple de la réunification de l'Allemagne », conclut-il.

Pour plus d'informations sur le Parti 51, les gens sont invités à visite le site Web au parti51.com.