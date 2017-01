Près de 69 M$ en travaux de construction et rénovation accordés à Saint-Georges en 2016

La Ville de Saint-Georges a autorisé des travaux de construction et rénovation pour une valeur de 68 834 654 $ en 2016.

Ces travaux permettront l’ajout de 193 unités de logement entre autres. Si l’on compare avec l’année 2015, la valeur des travaux a diminué de 9,9 M$. Cette baisse est directement attribuable au secteur institutionnel où l’on a constaté une chute de la valeur des travaux de quelque 12 M$. On dénote toutefois une hausse dans le secteur résidentiel multifamilial alors que la valeur des investissements est passée de 11 M$ en 2015 à 14,6 M$ en 2016.

Depuis 2002, soit au cours des 15 dernières années, le Service d’urbanisme a autorisé des permis pour une valeur de 947 M$ soit une moyenne de 63,1 M$ annuellement. Toujours au cours de cette même période, 3 940 unités de logement ont été autorisées pour une moyenne annuelle de 262 unités.

Décembre 2016

Au cours du mois de décembre dernier, le Service d’urbanisme a autorisé des projets pour une valeur de 3 903 362 $. Parmi les plus importants, deux projets de construction de bâtiments de 12 logements ont été autorisés dont l’un au 2376, 130e Rue et l’autre au 13045, 24e Avenue. Chacun des bâtiments nécessitera un investissement de 1,3 M$. De plus, l’entreprise Ébénisterie Guy Rodrigue et fils inc. située sur la 37e Rue procédera à un agrandissement dont le coût est évalué à 433 176 $.