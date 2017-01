Saint-Georges emprunte plus de 2,6 M$ pour des travaux d'immobilisation

Le conseil de ville de Saint-Georges a approuvé l’emprunt de plus de 2,6 M$ sur une durée maximale de 20 ans pour des travaux d’immobilisation.

Ceux-ci sont divisés en trois catégories, soit l’extension de services municipaux (500 000 $), la réfection du réseau routier (1 619 025 $) et l’amélioration du réseau d’éclairage (500 000 $) ainsi que les frais de financement (40 975 $) pour un total de 2,66 M$.

Mentionnons que l’extension concerne les secteurs visés par les projets de promoteurs privés, que la réfection comprend autant l’asphaltage que la réfection en tant que telle et que l’amélioration du réseau d’éclairage consiste à la dernière étape pour le changement au DEL.

Advenant le cas d’une subvention ou de toute autre contribution monétaire, le montant sera affecté à la réduction de l’emprunt.

Travaux à l’aéroport

De plus, les conseillers ont accepté un second emprunt, cette fois de 762 000 $, en vue des travaux prévus sur la voie d’accès et la piste de l’aéroport. La somme totale consacrée son amélioration est de 1,925 M$.

Tout comme pour les travaux d’immobilisation, l’argent obtenu sous forme de subvention sera consacré à la réduction de l’emprunt.

Divers

Saint-Georges a donné son approbation à Beauce Art pour la localisation de deux sculptures sur son territoire. La première sera installée sur le pavé, près du belvédère de la promenade Redmond vis-à-vis la 116e Rue. La seconde sera placée dans l’espace public au coin de la 118e Rue et de la 1re Avenue.

Aussi, le conseil souhaite adhérer à nouveau au programme « Changez d’air! 2.0 » pour les années 2017 à 2019. Ce dernier a pour objectif de remplacer les vieux appareils de chauffage au bois. La Ville réservera un montant de 3 000 $ pour ce programme. Rappelons que chaque propriétaire admissible pourra recevoir une somme maximale de 300 $, dont la moitié proviendra de la Ville, ainsi que 200 $ de la part du manufacturier.

Par ailleurs, un arrêt obligatoire dans toutes les directions sera installé à l’intersection de la 25e Avenue et de la 90e Rue. Cet ajout sera fait au cours des prochains mois en raison de la présence accrue de camions circulant à cet endroit depuis l’ouverture de l’autoroute 73 et d’un problème de visibilité à cette intersection.

En terminant, les conseillers ont accepté le versement de 122 405 $ à des organismes accrédités, dont 50 000 $ à l’Association du hockey mineur, 20 000 $ au Club de patinage artistique et 20 000 $ à l’Association de tennis et de racquetball mineur.