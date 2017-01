La CAQ réagit à la possible réouverture le matin de la cafétéria de l’hôpital de Saint-Georges

Selon une information publiée aujourd’hui à la radio, le dossier de la fermeture de la cafétéria de l’hôpital de Saint-Georges le matin pourrait connaître un dénouement dans les jours qui viennent, avec la publication d’un communiqué imminent du Centre intégré de santé et de services sociaux de la région Chaudière-Appalaches. La CAQ a voulu faire part de sa réaction.

« C’est un dossier très actif chez nous, a confirmé Mireille Gaudreau, porte-parole du CISSS-CA. Des rencontres se sont tenues à ce sujet », a-t-elle ajouté en précisant qu’un communiqué sera émis cette semaine pour tenir compte du dernier scénario retenu en collaboration avec le Comité des usagers. « C’est la moindre des choses que le CISSS puisse reculer, a déclaré Samuel Poulin, attaché de presse du caucus de la Coalition avenir Québec. L’ouverture de la cafétéria le matin est une question d’autant plus essentielle que de plus en plus de monde se rendent dans les hôpitaux. Pour les personnes qui travaillent là le jour et la nuit c’est la moindre des choses d’offrir ce type de service important pour le milieu de vie.

L’engagement de la population dans le dossier illustré par une pétition de 3 100 signatures

La CAQ avait apporté son soutien à la pétition qui avait circulé suite à l’annonce de coupures budgétaires survenue au mois de décembre qui avait amputé de plus de la moitié les heures d’ouverture de la cafétéria, en supprimant notamment l’accès au service pour les déjeuners. Ouverte jusqu’à présent de 7h à 19h en semaine et de 8h à 18h45 en fin de semaine, la cafétéria de l’hôpital de Saint-Georges aurait dû ouvrir, à partir du 6 février prochain, de 11h à 13h30 puis de 17h à 19h.

Soulignant l’importance de ce lieu de rassemblement, le Comité des usagers, la Fondation Santé Beauce-Etchemin et une partie de la population s’étaient interrogés sur la pertinence d’une telle mesure de compression budgétaire. Le 11 janvier dernier, une pétition de 3 100 signatures avait été déposée au CISSS-CA. « Nous n’avons pas intérêt à laisser traîner ce dossier-là », avait réagi son président Daniel Paré. Le dénouement de l’affaire pourrait être connu dans les prochains jours.