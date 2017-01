Maxime Bernier croit avoir gagné beaucoup de points au débat

Le député de Beauce et candidat à la course à la chefferie du Parti conservateur, Maxime Bernier, est fier du débat qu'il a livré à Québec mardi dernier, car il a selon lui gagné beaucoup de points tout en échangeant ses idées sans attaquer personne, ce que certains aspirants ont fait.

Ce dernier affirme n'avoir aucun problème à échanger des idées en soulignant qu'il y a une manière de faire et que l'agressivité n'est pas nécessaire, surtout lorsque les interlocuteurs sont tous dans le Parti conservateur du Canada. Le politicien s'attendait à avoir ses collègues être à l'offensive face à lui, car sa campagne va très bien et qu'il a obtenu beaucoup de soutiens à la suite de ses idées. M. Bernier a répondu à toutes les questions de ses collègues. « J'aurais aimé avoir droits à plus que deux droits de réplique. Malgré tout, j'ai été capable de rectifier les faits lorsque j'ai pris la parole. Mes idées ont bien passé et c'est l'important », mentionne le Beauceron qui fait campagne depuis déjà six mois où les gens ont bien compris ses idéologies.

Celui-ci s'est dit déçu de voir que la langue a été une barrière pour quelques-uns de ses collègues qui n'ont pas réussi à expliquer leur plateforme. Il ne s'est pas dit surpris de voir que Kevin O'Leary, un Montréalais d'origine, s’est lancé officiellement dans la course, car les rumeurs allaient dans ce sens depuis longtemps. M. Bernier ne sait pas s'il s'agissait d'une stratégie de son adversaire de sauter le débat en français, mais quoi qu'il en soit il devra parler la langue de Molière lors du prochain débat qui sera bilingue à la fin du mois de février à Edmonton. « Je lui souhaite la bienvenue dans la discussion et il offrira ses positions, ce qui permet à la démocratie d'être gagnante, car il y aura plus de choix. J'ai hâte de débattre avec lui », mentionne celui qui croit que quelques adversaires annonceront leur retrait de la course après le prochain débat.

« Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes appuis et les mêmes fonds de campagne. On verra bien la suite des choses », ajoute-t-il.

Un « combat de coqs » entre Bernier et Blaney

La question sur la gestion de l'offre a soulevé les passions notamment chez les deux candidats du Québec, Maxime Bernier et Steven Blaney, alors qu'un est pour l'abolition de ce programme et l'autre désire la conserver. Le député de Beauce se dit fier de travailler pour que les Canadiens paient moins cher pour leurs produits comme ailleurs dans le monde, tels que les oeufs, le lait et le poulet, alors que M. Blaney et les autres candidats du Parti conservateur appuient ce qui est selon lui un cartel de l'Union de producteurs agricoles, un monopole syndical. « Le Canada est le seul pays développé qui a encore ce genre de système. Je suis le seul qui se lève à la Chambre des communes pour le consommateur et contrairement aux autres politiciens, je n'ai pas peur de ce cartel », persiste et signe Maxime Bernier.

Mettre fin au terrorisme

Le fils de Gilles Bernier a par ailleurs développé hier sur sa politique étrangère pour le Canada qui doit être complètement revenue selon lui. Il croit que le pays doit travailler en étroite collaboration avec ses alliés afin de lutter contre le terrorisme tout en évitant les conflits étrangers où il n'y a aucun intérêt stratégique. « Nous serons encore présents pour les autres pays qui auront besoin d'aide humanitaire de base tels que des catastrophes naturelles et des confits majeurs », indique-t-il.

M. Bernier veut également poursuivre le plan de libéralisation des échanges commerciaux avec le plus grand nombre de pays afin d'assurer la prospérité canadienne et d'aider d'autres pays à se développer et à s'enrichir.

Il souligne cependant que s'il est élu, il supprimerait les programmes qui aident les autres pays à se développer économiquement. « Il y a des gens pauvres chez nous, que ce soit dans certaines communautés des Premières Nations ou ailleurs dans le pays. Je crois qu'il est préférable de garder notre argent ici pour les aider ou réduire le fardeau fiscal. C'est bien de penser aux autres, mais il faut penser à nous aussi », conclut le concurrent de la Beauce qui se dit prêt à continuer son marathon pour devenir le chef du Parti conservateur.