Le salaire minimum passera à 11,25$ de l'heure le 1er mai prochain

La ministre du Travail Dominique Vien, responsable de la région Chaudière-Appalaches, a annoncé ce matin une hausse du salaire minimum qui passera à 11,25$ de l’heure à compter du 1er mai prochain. Avec une hausse progressive sur 4 ans, le salaire minimum atteindra ainsi 12,45$ de l’heure en 2020.

Le gouvernement du Québec a annoncé le jeudi 19 janvier une hausse de 0,50$ du taux général du salaire minimum, qui atteindra 11,25$ de l’heure à partir du 1er mai prochain. Une hausse progressive sur 4 ans permettra d’atteindre, d’ici à 2020, un salaire minimum s’élevant à 12,45$ de l’heure, soit un ratio équivalent à 50% du salaire horaire moyen des Québécois, un objectif fixé par les différentes provinces canadiennes. Alors que, pour ce ratio et la valeur du salaire minimum, le Québec occupe présentement la 6e place sur les dix provinces du pays, la hausse du 1er mai l’élèvera à la 3e position dans les deux classements.

Plus grande hausse depuis 2010 mais qui reste inférieure aux 15$ demandés

Les modalités de cette hausse ont été dévoilées aujourd’hui par la ministre du Travail Dominique Vien, responsable de la région Chaudière-Appalaches, en présence du ministre des Finances et du ministre de l’Emploi. La décision tient compte, selon la ministre, de la volonté de « bonifier le pouvoir d’achat des salariés tout en respectant la capacité de payer des entreprises québécoises. » Dès cette année, 350 600 salariés bénéficieront de cette plus grande hausse depuis 2010, mais qui reste loin de celle réclamée par plusieurs syndicats et partis politiques qui souhaitaient voir le salaire minimum passer à 15$ de l’heure. Le taux du salaire minimum pour les salariés au pourboire passera quant à lui à 9,45$ et atteindra 9,95$ en 2020.

Disparités régionales pour les familles à faible revenu

Au Québec, en 2014, 6% des salariés étaient rémunérés au salaire minimum. À noter que ce groupe de salariés est constitué à 58% de femmes. Une enquête effectuée sur la population active au Canada en 2009 révélait que les personnes de moins de 25 ans et les femmes de 25 à 54 ans représentaient plus de 80% des travailleurs payés au salaire minimum. Dans la région, le salaire horaire médian en Chaudière-Appalaches s’élève à 20,02$, légèrement inférieur aux 21$ à l’échelle de la province. En 2013, le taux de familles à faibles revenus s’élevait à 5,1% dans la région pour plus de 8% au Québec. Il s’élevait à 3,2% dans la MRC Nouvelle-Beauce, 4,3% dans la MRC Robert-Cliche et à 4,5% en Beauce-Sartigan.