Jeudi dernier, en fin d’après-midi, avait lieu l’inauguration officielle, en présence de différents dignitaires, du nouveau bâtiment de la Clinique Familiale de Saint-Georges, sur la 150e rue, ouvert depuis le 5 décembre dernier.

Ouverte il y a un peu plus d’un mois dans ses nouveaux locaux de 22 000 pieds carrés, la Clinique Familiale de Saint-Georges, située à l’angle de la 150e rue et de la 10e avenue, a été inaugurée jeudi dernier en présence des différents acteurs du projet, qui aura coûté près de 4 millions de dollars et dont la réalisation a été confiée au promoteur immobilier Lesva. « Avec ce nouveau bâtiment, on a une clinique du XXIème siècle, a déclaré le maire de la ville Claude Morin, et ce n’est que le commencement. » Représentant le député Paul Busque, Diane Faucher a aussi tenu à souligner l’objectif premier du projet : améliorer l’accès aux services et placer le patient au cœur du système de santé.

Un environnement moderne et plus spacieux pour une quinzaine de médecins

Clinique « moderne, multifonctionnelle, sécuritaire, accessible et confortable », pour reprendre les mots de Jean-François Hamel, du Groupe de médecine familiale (GMF), les nouveaux bâtiments sont constitués, au rez-de-chaussée, de la pharmacie Gérald Lambert et de la Clinique Prophysio. Quant au GMF du 1er étage, il accueille quinze médecins de famille, cinq infirmières, deux travailleurs sociaux, une chirurgienne généraliste, un pharmacien consultant et une quinzaine d’employés administratifs. Un gynécologue se joindra bientôt à l’équipe. Des espaces sont toujours disponibles en location pour des services reliés au monde de la santé. De « belles perspectives de développement », selon le Dr Hamel.

Institution depuis 1972, la Clinique Familiale de Saint-Georges, souvent à l’avant-garde au cours de ses différentes phases de développement, propose différents services consultables sur son site internet.