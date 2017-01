Dominique Vien annonce une aide financière de 56 000 $ pour la région de Chaudière-Appalaches

La ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, a annoncé une aide financière de 56 000 $ qui sera allouée à huit municipalités et à une municipalité régionale de comté (MRC) de la région pour l'élaboration et la mise à jour de projets dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales.

Ainsi, la MRC de La Nouvelle-Beauce obtiendra un montant de 15 000 $ alors que la Ville de Sainte-Marie se voit octroyer un montant de 6000 $. Les municipalités de Frampton, Saints-Anes, Saint-Bernard, Sainte-Hénédine, Saint-Elzéar, Sainte-Marguerite et Scott obtiennent pour leur part chacun 5000 $.

« L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour les citoyens de la région de la Chaudière-Appalaches. L’élaboration ou la mise à jour d’une politique familiale municipale amène les décideurs d’une région à mettre leurs efforts en commun pour le mieux-être des familles », mentionne la ministre Vien.

À propos du Programme de soutien aux politiques familiales municipales

La mise en œuvre d’une politique familiale favorise la prise en considération des besoins des familles dans tous les domaines d’intervention, qu’il s’agisse de la sécurité, des transports, de l’habitation ou encore de la culture et des loisirs. Pour 2016-2017, une enveloppe de 910 000 $ est consacrée au programme, soit 125 000 $ destinés à la mission du Carrefour action municipale et famille (CAMF) et 785 000 $ pour le soutien financier aux municipalités et aux MRC, y compris le soutien technique du CAMF.

À ce jour, 804 municipalités et 35 MRC se sont dotées d’une politique familiale municipale ou sont en voie de le faire grâce à ce programme. Celui-ci a donc réussi à atteindre plus de 7,45 millions d’habitants, soit 89,5 % de la population québécoise.