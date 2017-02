Maxime Bernier veut revoir le programme de péréquation

Maxime Bernier a annoncé hier qu’il veut revoir la formule de péréquation afin de la rendre plus équitable.

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada qualifie le système actuel de « trappe à pauvreté ». « L’argent de la péréquation encourage les provinces qui en reçoivent à maintenir un fardeau fiscal élevé et à intervenir davantage dans leur économie. Elles ne sont pas autant incitées à rendre leur économie plus compétitive parce qu’une plus grande croissance du secteur privé ferait en sorte qu’ils recevraient moins d’argent de la péréquation », estime le député de Beauce.

Son objectif est de mettre de l’avant des politiques qui encouragent la croissance dans chaque province sans que le fédéral ne s’impose dans des secteurs de compétence provinciale. « Mon approche respectera les provinces et notre Constitution. Mon approche respectera les contribuables, de partout au pays, qui financent ce programme et exige des résultats », affirme M. Bernier.

Celui-ci a prévu un plan advenant son élection :

« Geler immédiatement l’enveloppe consacrée à la péréquation afin d’arrêter les dépenses toujours croissantes. »

« Former un comité parlementaire qui aura pour mission de revoir la formule de péréquation, en proposant des solutions de bon sens qui inciteront les provinces à faire croître leurs économies. »