« Trudeau joue à la “cheerleader” du changement » — André Côté

Le président du Bloc québécois dans le comté de Beauce, André Côté, ne comprend pas que les Libéraux de Justin Trudeau est choisi d'abandonner la réforme du scrutin.

« Depuis le début, on aurait pu intituler tout le processus “Chronique d’une réforme avortée”. L’échéancier irréaliste, le rejet d’un référendum pour laisser la population trancher, le sondage biaisé et insignifiant mis en place pour miner le travail du comité, les déclarations cyniques, etc., le gouvernement libéral de Justin Trudeau prépare ce changement de cap depuis longtemps », affirme-t-il.

Dans sa lettre de mandat soumise à Karina Gould, M. Trudeau précise à la ministre des institutions démocratiques récemment nommées que « la modification du système électoral canadien ne fait maintenant plus partis de son mandat ».

« En jouant à la “cheerleader” du changement, Justin Trudeau a fait monter les attentes et aujourd’hui, il contribue à augmenter le cynisme de la population », ajoute le président Côté.

Le premier ministre avait promis qu’il s’agirait de la dernière élection organisée selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le comité spécial de la réforme a remis un rapport demandant au gouvernement d’adopter un mode de scrutin plus proportionnel après une vaste tournée de consultations populaires.

Rappelons que le premier ministre Trudeau a semé le doute à de nombreuses reprises, notamment au mois d’octobre dernier lorsqu’il affirmait dans une entrevue à un important quotidien du Québec que les citoyens « ont maintenant un gouvernement avec lequel ils sont satisfaits ainsi que la motivation de vouloir changer le système électoral est moins percutante », précise le président du Bloc Beauce.

« Justin Trudeau se comporte en monarque absolu du haut de sa majorité. Il a abandonné les milliers de citoyens qui ont cru au changement. Quelle perte de temps, d’énergie et d’argent. Pour Justin Trudeau, seuls les libéraux comptent vraiment », conclut M. Côté.