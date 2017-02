Lundi matin, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx et le député de Beauce-Sud, Paul Busque, se sont rendus à l’école « L’Éco-Pin » de Notre-Dame-des-Pins pour y annoncer des investissements gouvernementaux d’un montant de 4,4 millions de dollars qui serviront à l’agrandissement et la rénovation des lieux.

Le maire de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins, Pierre Bégin, présent à la conférence de presse qui s’est tenue dans l’établissement lundi matin, a tenu à souligner la facilité de réaction des différents intervenants dans le dossier et à dire sa joie de voir les attentes de la population comblées par cette offre prochaine d’un service de qualité. « L’importance accordée à l’agrandissement des locaux répond aux dernières données démographiques qui placent la municipalité aux portes des 1 500 habitants », a-t-il déclaré en évoquant l’entente passée avec la municipalité voisine de Saint-Simon concernant la bibliothèque municipale.

Une bibliothèque scolaire municipale, quatre classes et un nouveau gymnase

« Les élèves de Notre-Dame-des-Pins et des environs vont pouvoir disposer d’une école rénovée et plus spacieuse ainsi que d’un gymnase », s’est félicité le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), Charles-Henri Lecours. « Il est important de continuer à investir dans l’éducation et de permettre à de petites écoles dynamiques comme « L’Éco-Pins » de pouvoir se développer », a-t-il conclu en rappelant l’importance d’offrir un milieu de vie inspirant aux élèves pour qu’ils puissent développer leur plein potentiel.

« Dans moins de deux ans et quelques mois, vous aurez de nouveaux locaux »

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, qui s’est adressé à une salle remplie d’élèves regroupés pour l’occasion dans le gymnase. « J’aime ça visiter les écoles », a-t-il mentionné alors qu’il en était à sa deuxième visite dans l’établissement. « Il est essentiel d’offrir aux jeunes du Québec les meilleures conditions d’apprentissage et d’enseignement possible pour leur donner de meilleures chances de réussir. » Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a profité de l’occasion pour souhaiter par ailleurs une bonne semaine des enseignants aux membres du personnel éducatif présent dans la salle. « Une école, c’est le centre de la communauté, un lieu d’appartenance où chacun a sa place. »