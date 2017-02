Dominique Vien annonce une aide financière de près de 150 000 $ à un organisme de la MRC des Etchemins

La ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, a annoncé une aide financière de 149 668 $ à la Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins pour son projet « Vivre et bien vieillir dans les Etchemins, c'est possible! » dans le cadre du Programme Québec ami des aînés, volet Soutien aux actions communautaires.

« Je me réjouis de la réalisation dans ma circonscription de ce type de projets qui profitent directement aux personnes aînées. En les épaulant de cette manière, nous désirons leur fournir des outils concrets qui favorisent leur autonomie et leur épanouissement. Elles pourront ainsi demeurer actives et participer pleinement à la communauté », mentionne Mme Vien.

Rappelons que l'appel de projets 2016-2017 a été tenu de juin à septembre 2016 pour le volet Soutien aux actions communautaires de ce programme. Ce volet appuie cinq types de projets, soit des projets à caractère expérimental, le démarrage d'une activité, l'ajout d'une activité complémentaire aux activités existantes, l'adaptation ou la modification d'activités déjà offertes par l'organisme ainsi que le déploiement d'activités déjà expérimentées et éprouvées. Les projets retenus recevront une aide financière pouvant aller jusqu'à 150 000 $ par année, selon la portée du projet, sur une période d'un à trois ans.

Le programme Québec ami des aînés s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiée par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec, lancée en 2012.