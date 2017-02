Paul Busque est nommé vice-président de la Commission de l'économie et du travail

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a été nommé vice-président de la Commission de l'économie et du travail (CET), soit une des 11 commissions parlementaires permanentes de l'Assemblée nationale.

« C’est avec un immense plaisir que je reçois cette manifestation de confiance des membres de la Commission, et que j’accepte ce nouveau mandat de vice-président de la CET. Je souhaite mettre à contribution mon expérience d’entrepreneur et de gestionnaire au bénéfice des travaux de cette commission », indique le député de Beauce-Sud.

Le rôle d’un vice-président

Le vice-président d’une commission a la responsabilité d'assister le président de cette commission et de le remplacer, soit à sa demande, soit en cas d'empêchement. Le vice-président exerce alors les mêmes fonctions et est investi des mêmes pouvoirs que le président. Il organise et anime les travaux de sa commission. Comme tout autre membre, il prend part aux délibérations et il a droit de vote. Il doit diriger les travaux avec compétence et impartialité pour conserver la crédibilité nécessaire pour présider les débats.

Par ailleurs, il a les mêmes pouvoirs que le président de l'Assemblée. Il ouvre, suspend et lève les séances. Il exerce les pouvoirs nécessaires à l'organisation des travaux de sa commission et au maintien de l'ordre. Enfin, le président d'une commission fait aussi observer le Règlement en signalant toute violation de celui-ci dont il a connaissance ou en se prononçant sur les appels au règlement.