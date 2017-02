Saint-Georges modifie son règlement sur le colportage

La Ville de Saint-Georges a annoncé la modification de son règlement concernant le colportage lors de la séance du conseil du 13 février.

Ainsi, toute personne désirant faire du porte-à-porte devra posséder un permis de la Ville alors qu’il n’en fallait qu’un par organisme auparavant. Celui-ci sera valide pour une période de 30 jours maximum et renouvelable qu’au bout de 500 jours. Les colporteurs ne pourront solliciter les gens que de 10 h à 19 h 30 et il leur sera interdit de le faire presque tous les jours fériés. De plus, ils ne peuvent se présenter là où une affiche indique : « Pas de colporteurs ».

En cas d’infractions, ils risquent une amende minimale de 400 $ pouvant atteindre 1 000 $. En cas de récidive, elle peut varier de 600 $ à 2 000 $.

Il existe cependant quelques exceptions :

« Le règlement ne vise pas les étudiants, les personnes sollicitant à des fins religieuse ou politiques. Les organismes à but non lucratif sont aussi autorisés s’ils répondent à l’un des critères suivants : L’organisme agit principalement sur le territoire de la municipalité,

L’organisme bénéficie de l’appui d’un groupe de bénévoles résidant sur le territoire de la municipalité,

L’organisme a sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité ou une entente de services avec un organisme ayant sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité. » Jean McCollough, greffier

Emprunts

Par ailleurs, Saint-Georges empruntera 750 000 $, remboursable sur 20 ans, pour les travaux sur la voie d’accès et la piste de l’aéroport dont le coût total est évalué à 1,925 M$. Le reste de l’argent proviendra de la réserve financière pour financer des projets d’immobilisations spécifiques.

Aussi, la Ville a décrété des dépenses de 2,66 M$ pour des dépenses en immobilisations. Le montant, emprunté sur 20 ans, est réparti de la façon suivante :

Extension de services municipaux : 500 000 $

Réfection du réseau routier : 1 619 025 $

Amélioration du réseau d’éclairage : 500 000 $

Frais de financement : 40 975 $

Fonds pour l’éducation en environnement

Les élus ont également adopté une résolution afin d’affecter plus de 246 000 $ au fonds pour l’éducation en environnement afin d’éliminer les matières résiduelles. Cet objectif s’inscrit dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles dont le but est entre autres de « maximiser la valeur ajoutée par une saine gestion de ses matières résiduelles » selon ce qui est inscrit sur le site du ministère de l’Environnement.

Travaux de construction

Saint-Georges a donné son accord à 31 permis de construction au cours du mois de janvier. La valeur des travaux est de l’ordre de 324 000 $.