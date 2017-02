Aide financière de 438 000 $ pour un nouveau système de réfrigération de l'aréna de Saint-Côme

Le gouvernement du Québec participera à la hauteur de 438 050 $ au remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-Côme-Linière, un projet évalué à près de 1,079 M$.

C’est ce qu’a annoncé le député de Beauce-Sud, Paul Busque, en compagnie du maire de Saint-Côme, Yvon Paquet, lors d’une conférence de presse qui a eu lieu cet avant-midi à l’aréna de la municipalité. « Nous voulons encourager les gens de la région, et de toutes les régions du Québec, à pratiquer régulièrement des activités physiques. C’est pourquoi la population doit avoir à sa disposition des infrastructures sportives et récréatives modernes et sécuritaires. Dans plusieurs municipalités du Québec, dont Saint-Côme, l’aréna est souvent la principale installation sportive. Il est donc important de faire en sorte que les arénas poursuivent leurs opérations partout au Québec, puisqu’ils permettent la pratique de sports de glace qui sont toujours très populaires. Je suis convaincu que la population de Saint-Côme appréciera les améliorations apportées à leur aréna qui, en plus d’être plus fonctionnel, sera plus respectueux de l’environnement », affirme M. Busque.

Ce projet consiste à remplacer le système actuel fonctionnant au fréon (R-22) par un nouveau système plus écologique au glycol. Parmi les modifications, un nouveau refroidisseur de fluide extérieur sera installé à la place des deux condenseurs existants. Un réseau de froid fonctionnant au glycol prendra la place du système eau-méthanol. La dalle de béton sera conservée, mais le tapis IceMat sera quant à lui changé.

Au cours des six ou sept dernières années, la Municipalité a investi environ 1,2 M$ dans l’aréna. « C’est beaucoup d’argent, mais on est content de poursuivre l’œuvre des Optimistes, soit d’aider les jeunes. Si on a réussi à se maintenir 3 322 de population, c’est parque les familles veulent encore s’établir à Saint-Côme. […] Continuons d’entretenir notre aréna. De grands noms ont joué ici, […] le plus connu étant Jesse Bélanger. En patinage artistique, on a Édouard Tremblay qui nous fait honneur sur la scène internationale, mais, par-dessus tout ça, on a tous nos jeunes qui peuvent se servir de ça gratuitement », mentionne M. Paquet.

Le toit a été refait, la salle Optimiste a été rafraichie, une salle modulable avec un système de son a été faite et une entrée avec un ascenseur a été construite. Cet été, l’isolation du bâtiment sera refaite, un projet d’environ 360 000 $ dont la part de la Municipalité s’élève à 144 000 $. Pour ce qui est des travaux concernant le système de réfrigération, M. Paquet estime que les travaux s’amorceront vers le printemps ou l’été 2018 et devraient être terminés d’ici la fin de l’année 2018.