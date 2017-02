Quai Pinon et poste de la SQ Beauce-Sartigan : Paul Busque fait le point

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a fait le point sur deux dossiers importants pour Saint-Georges, soit le nouveau poste de la Sûreté du Québec et la réfection du mur de soutènement.

Un deuxième appel d'offres a été déposé à la suite du refus du ministère de la Sécurité publique pour le construire sur le terrain adjacent à l'église l'Assomption.

Un total de 17 offres ont été déposées. La Société québécoise des infrastructures (SQI) a déposé une offre d’achat pour l’un de ces 17 terrains offerts. Celui-ci est situé en bordure de la route 204, près du carrefour giratoire. « On va avoir la chance d’avoir un poste régional qui va avoir une couverture plus grande que ce qui était le cas auparavant. Ce nouveau poste va justement être conforme aux besoins de cette nouvelle réalité », a-t-il mentionné.

M. Busque a ensuite abordé le sujet du mur de soutènement en rappelant qu’il s’agit d’un enjeu prioritaire pour lui. Il a confirmé que le dossier a été transféré à Ottawa pour être étudié quelques jours après le 8 février, date à laquelle le décret environnemental nécessaire à la complétion du dossier a été obtenu. « Notre travail au niveau du Québec est complété. Notre projet, on l’a transféré à Ottawa et on attend un dénouement dans les prochains mois. J’entendais le maire de Saint-Georges, Claude Morin, parler la semaine passée je crois, d’un début des travaux en juillet 2018. Je crois que cette échéance est tout à fait probable », a commenté le député.

Ce dernier a également rappelé quelques procédures qui ont mené à la finalisation du dossier à Québec. Le 28 juillet, le programme pouvant inclure la réfection du mur a été ouvert aux demandes. Saint-Georges a déposé la sienne le jour même. Puis le fédéral a confirmé la recevabilité du projet. « À partir de ce moment, on a travaillé à faire évoluer notre dossier dans les différents ministères qui s’y rattachent (Environnement, Affaires municipales et Transports). On a travaillé de façon soutenue pour s’assurer que ce soit une priorité pour tous les ministres avec lesquels je travaillais », a-t-il expliqué.

Rappelons que la réfection du quai Pinon est un projet évalué à environ 20 M$. La facture sera assurée équitablement par le municipal, le provincial et le fédéral.