Le Beauceron James Veilleux toujours en lice pour le poste d’astronaute

Ancien étudiant du Cégep Beauce-Appalaches, le Beauceron James Veilleux fait toujours partie des candidats retenus pour l’un des deux postes d’astronaute de l’agence spatiale canadienne. Il fait partie des 32 derniers finalistes pour les deux postes auxquels près de 3 700 personnes avaient initialement postulé. Les candidats retenus débuteront leur programme d’entraînement cet été.

Alors qu’il y a quelques semaines, nous apprenions que l’ancien étudiant de Saint-Georges, James Veilleux, faisait partie des 70 derniers candidats pour les deux postes de l’agence spatiale canadienne qui seront pourvus cet été, le Beauceron a appris qu’il avait été sélectionné parmi les 32 derniers candidats en lice. Ils étaient initialement près de 3 700 à avoir soumis leur candidature.

Né à Beauceville, l’ingénieur travaille actuellement pour la firme ABB à Québec, où il s’occupe de la conception d’instruments d’optique pour les satellites d’observation terrestre. « Le travail d’astronaute est pour moi le plus séduisant qui soit, qu’on soit au sol à préparer une mission ou à réaliser des expériences dans l’espace. Être astronaute me permettrait d’opérer et de tester les systèmes les plus complexes jamais conçus et de faire une différence dans la vie des gens sur Terre », avait-il précisé dans son dossier de candidature.

Après ses études au Cégep Beauce-Appalaches en 1997 et 1998, il avait obtenu un baccalauréat en génie informatique puis une maîtrise en génie électrique à l’Université Laval. « C’était un étudiant très brillant et très structuré, précise son ancien professeur Louis Asselin », en rappelant qu’il ne manquait pas de revenir à l’occasion au Cégep pour parler aux étudiants du métier d’ingénieur. Peut-être pourra-t-il un jour y revenir pour témoigner de son expérience dans l’espace.