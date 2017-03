Maxime Bernier présente ses politiques devant la Chambre de commerce de Saint-Georges

Le député de Beauce, Maxime Bernier, a présenté les politiques qu’il promeut dans le cadre de la chefferie du Parti conservateur du Canada aux membres de la Chambre de commerce de Saint-Georges lors d’un dîner-conférence au Georgesville.

D’entrée de jeu, il a expliqué les quatre principes sur lesquels repose sa campagne, soit la liberté, le respect, l’équité et la responsabilité, qui sont à la base de la société occidentale selon lui.

Le Beauceron a ensuite présenté quelques-unes de ses politiques en lien avec ces principes, dont l’abolition des subventions aux entreprises, la réforme des transferts en santé, les modifications aux taux d’impôts des particuliers et des entrepreneurs et l’abolition de la gestion de l’offre. Lors de la période de questions, il a également abordé les thèmes de la péréquation et du mandat de Radio-Canada.

Pour la gestion de l’offre, M. Bernier insiste qu’il faut abolir la gestion de l’offre. « Je veux leur permettre aux producteurs d’exporter leurs produits dans d’autres pays. C’est pour cela que je veux abolir ce système-là qui fait en sorte qu’on paie le double du prix pour nos œufs, notre poulet et notre lait. […] Mais, ce que je dis aux producteurs en même temps : “Vous avez un très bon produit, vous devriez être capable de l’exporter et oui, on va faire une transition de cinq à dix ans et oui le gouvernement va être dans l’obligation de racheter vos quotas” », a-t-il affirmé, comparant la situation avec l’industrie du vin en Ontario lorsqu’un traité de libre-échange a été signé en 1988.

Il a également mentionné que les produits qui entreront sur le marché canadien devront toutefois se soumettre aux normes existantes au Canada. “Actuellement, les producteurs de lait américains donnent des hormones de croissance à leurs vaches. Ici, au Canada, c’est interdit. C’est contre nos normes sanitaires. Si les Américains veulent exporter leur lait, ils vont devoir se plier à nos normes et donc, ils ne pourront pas exporter du jour au lendemain.

Fiscalité

M. Bernier propose d’abolir toutes les subventions aux entreprises, ce qui permettrait au gouvernement fédéral d’économiser entre 5 G$ et 8 G$ selon ses dires. “Les subventions aux grandes entreprises comme aux petites. Toutes les subventions aux entreprises, les prêts aux entreprises aussi” a-t-il déclaré citant en exemple le prêt accordé à Bombardier. ‘Ce que je veux faire, c’est d’avoir une politique équitable pour tout le monde. C’est de prendre cet argent-là pour réduire les taxes et les impôts de tous les entrepreneurs’, poursuit-il.

Les particuliers verront également une baisse de leur taux d’imposition selon le plan du candidat. ‘Ma proposition fiscale pour les individus, c’est 15 % d’impôts pour les gens qui font entre 15 000 et 100 000 $ et un autre taux d’impôts de 25 % pour ceux qui gagnent plus de 100 000 $’, ajoute Maxime Bernier, précisant qu’il augmenterait également le seuil pour commencer à payer des impôts de 11 000 $ à 15 000 $. Cette mesure sur la fiscalité des particuliers s’appliquerait au troisième budget présenté par un gouvernement Bernier.