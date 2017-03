Une nouvelle directrice générale dans la municipalité de Lambton

Suite à l’entérinement de la décision, le 7 mars dernier, le Conseil municipal de Lambton a annoncé aujourd’hui la nomination d’une nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité, Marcelle Paradis. Son entrée en fonction est prévue au cours des prochains jours.

Le maire de Lambton, Ghislain Breton, a tenu à remercier l’ancien directeur général et secrétaire-trésorier de sa municipalité, Jean-Jules Dansereau, ayant assumé le poste par intérim pendant plusieurs mois. La nomination de Marcelle Paradis a été entérinée le 7 mars dernier, suite à une séance extraordinaire du conseil municipal. Son entrée en fonction est prévue pour les prochains jours.

Titulaire d’une Maîtrise en Administration des Affaires et d’un certificat en gestion des ressources humaines, Marcelle Paradis profitera de sa polyvalence et de son expérience relationnelle pour assumer ce rôle clé. Selon le maire de Lambton, « ses origines lambtoniennes et ses connaissances de la région assurent qu’elle saura piloter les nombreux dossiers municipaux et répondre aux attentes de nos citoyennes et citoyens.