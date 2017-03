Paul Busque se réjouit des investissements dans le réseau routier de Beauce-Sud

Durant la période 2017-2019, la circonscription de Beauce-Sud bénéficiera d’investissements qui seront consacrés au réseau routier par le gouvernement du Québec afin de poursuivre ou de mener à terme des travaux sur des structures issues du réseau municipal. D’autres voies feront l’objet d’interventions diverses comme l’asphaltage et la réfection des chaussées.

« Avec l’annonce de ces investissements dans notre réseau routier, le gouvernement démontre une fois de plus qu’il prend les besoins de nos concitoyens en considération et, surtout, qu’il joue pleinement son rôle dans le développement du Québec. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour notre économie, pour notre qualité de vie et, surtout, pour la sécurité de nos routes », a déclaré par voie de communiqué le député de Beauce-Sud Paul Busque.

Sa déclaration fait suite à l’annonce des investissements consacrés dans la région par le gouvernement du Québec. Parmi les principaux chantiers, on trouve la réfection de la chaussée à Saint-Martin sur 2,6 km, de la 16e rue Est vers le sud, une reconstruction de 500 m de la route principale à Saint-René, la réfection de 13 ponceaux à Saint-Hilaire-de-Dorset et Saint-Évariste-de-Forsyth ainsi que l’asphaltage de la route 108 du 6e rang vers Courcelles, sur 4,3 km.

À ces projets s’ajoutent l’asphaltage de la route 173 entre la 107e et la 126e Rue, à Saint-Georges, le remplacement d’un pont dans le rang des Carreaux à Saint-Prosper ainsi que divers chantiers dans une grande partie des municipalités de Beauce-Sud.

Des investissements de près de 287 M$ dans le réseau de la Chaudière-Appalaches

Au cours des deux prochaines années, des investissements de 287,8 M$ avaient été annoncés hier par la ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, au nom du ministre des Transports Laurent Lessard. Ce dernier en a profité pour établir quatre grands axes d’intervention :

112,9 M$ seront consacrés aux structures (dont 18,4 M$ pour le réseau municipal)

132,9 M$ sont destinés à la chaussée

13,4 M$ iront à l’amélioration du réseau routier

28,6 M$ serviront à développer le réseau routier

Des travaux de réaménagement de l’échangeur 305 (route 171) de l’autoroute 20 sont aussi prévus au cours des deux prochaines années ainsi que l’élargissement de l’autoroute 20 est, entre les sorties 314 et 318. Un élargissement de la route 277 est aussi programmé, entre Saint-Henri et Saint-Anselme. « Pendant toute la durée des travaux, près de 1 850 travailleurs seront à l’œuvre sur les 214 chantiers que comptera notre région. À terme, l’argent investi contribuera justement à améliorer la fluidité de la circulation, le transport des personnes et des marchandises, la sécurité routière et la qualité de vie », a déclaré Dominique Vien.