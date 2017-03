Près de 800 000 $ pour la réfection des services municipaux dans la 125e Rue à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges procédera à la réfection des services municipaux dans la 125e Rue, entre la 126e Rue et la 25e Avenue au coût de 786 091 $.

La résolution a été adoptée lors de la séance du conseil du 13 mars dernier. C’est l’entreprise R.J. Dutil et frères qui a remporté l’appel d’offres.

De plus, l’escalier qui permet d’accéder à la 2e Avenue, située entre le pavillon Éloi-Poulin et les terrains de tennis du Centre sportif Lacroix-Dutil, sera restauré pour la somme de 50 589 $. Ce sont les Constructions Binet qui ont déposé la plus basse soumission conforme.

Les élus ont également accepté la démission de la directrice du Service des finances et trésorerie, Isabelle Déchêne. Lors de la séance, le maire Claude Morin a tenu à remercier Mme Déchêne pour le travail qu’elle a effectué à la Ville. « C’est une professionnelle avec un grand “P” », a-t-il mentionné. Celle-ci a décidé de postuler pour un autre emploi afin de relever de nouveaux défis. Elle sera remplacée de façon intérimaire par la chef de division — Comptabilité de Saint-Georges, Karine Veilleux. Cette dernière entrera en fonction le jour du départ de Mme Déchêne, soit le 16 mars.

Aides financières

Saint-Georges a accepté de verser une aide financière de 20 000 $ pour l’édition 2017 du festival FunFest Weekend qui en sera à une cinquième année.

Aussi, Vélo de montagne MSG Saint-Georges bénéficiera d’une somme de 5 000 $ pour améliorer et sécuriser les pistes ainsi qu’ajouter des panneaux directionnels.

Permis de construction

Le Service d’urbanisme a autorisé 51 permis de construction ou rénovation au cours du mois de février pour une valeur de 1 853 873 $. Ainsi, après les deux premiers mois de l’année 2017, la valeur des permis autorisés atteint 2 177 873 $ comparativement à 4,3 M$ après les deux premiers mois de l’année 2016.