La MRC Beauce-Sartigan accorde près de 92 000 $ pour réaliser trois projets valant environ 2 M$

Trois nouveaux projets, dont l’investissement total est d’environ 2 M$, recevront un financement total de près de 92 000 $ du Fonds de développement du territoire, tel qu’entériné par le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan lors de la séance du 15 mars dernier.

Le Club de motoneigistes Linière-Marlow recevra 25 000 $ de la MRC de Beauce-Sartigan pour construire un pont sur la rivière du Loup et pour relocaliser un sentier de 1,5 km dédié aux motoneigistes. Ce pont aura une superficie de 41 mètres de long par 4 mètres de large. Cette initiative assurera la pérennité et la sécurité du sentier Trans-Québec. Ce tronçon est utilisé par les gens de la région de la Chaudière-Appalaches et constitue un passage vers les États-Unis, l’Estrie et le Centre du Québec. Notons que ces travaux étaient devenus essentiels à la suite d’une directive du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports précisant que, pour des raisons de sécurité, les motoneigistes ne pourraient plus emprunter le pont de la rivière du Loup (Route 269) à compter de septembre 2017. La réalisation de ce projet s’élève à plus de 344 257 $.

Pour sa part, la Municipalité de Saint-Benoît-Labre désire implanter une enseigne électronique aux abords de la Route 271, afin d’informer les citoyens et visiteurs des activités en cours de même que des informations de nature municipale et communautaire. Ce projet augmentera la visibilité des activités offertes à Saint-Benoît qui espère avoir des impacts positifs sur le nombre de participants à chacune de ses activités. Le soutien de la MRC dans ce projet s’élève à 21 866 $ pour un budget total de 27 333 $.

De son côté, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley vise à construire un centre multifonctionnel qui sera annexé à l’aréna. Ce centre comprendra, entre autres, une cuisine communautaire, un bureau, des espaces de rangement, des vestiaires ainsi qu’une grande salle transformable en gymnase. Cette dernière aura une capacité d’accueil de 350 personnes et pourra être divisée en deux salles, selon les besoins. Cette nouvelle construction permettra la création de diverses activités pour les citoyens de tous âges. Le montant accordé par la MRC de Beauce-Sartigan est de 45 000 $ pour un coût total de projet qui s’élève à 1 671 781 $.