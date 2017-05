Café-causerie en présence du député de Beauce-Nord André Spénard à Saint-Victor

Le député de Beauce-Nord André Spénard convie la population beauceronne à assister à un café-causerie en sa présence lors du vendredi 26 mai prochain.

André Spénard a tenu à s'adresser directement à la population sur la Page Facebook de l'événement. « Gens de Saint-Victor et des environs, vous êtes cordialement invités à venir me rencontrer et à échanger sur les sujets qui vous préoccupent. Vos opinions et avis sont importants pour moi, alors venez les partager avec votre député », a-t-il mentionné.

L'événement aura lieu à la Pizzéria Jippy, située au 271, Rue Principale à Saint-Victor de 7 h à 8 h 30.